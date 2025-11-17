Петербуржца арестовали по обвинению в фейках об использовании ВС РФ
Следственный комитет возбудил в отношении жителя Санкт-Петербурга уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных силах РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщили 17 ноября в городском управлении СКР
Задержание фигуранта по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных силах РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ)
Фото: Пресс-служба управления СКР по Санкт-Петербургу
Фигуранту вменяют три эпизода преступления. По версии следствия, мужчина неоднократно размещал в социальной сети незаконные публикации о деятельности армии России.
В ходе совместных мероприятий следователей СК и оперативников ФСБ подозреваемый был задержан. Ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.