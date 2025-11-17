Прокурор запросил работы для астраханца по обвинению в нападении на полицию

В Советском районном суде Астрахани завершились прения по делу Ратмира Рахметова из Яксатово, обвиняемого в нападении на полицейского. Прокуратура запросила для него год и шесть месяцев принудительных работ, но адвокат Алена Костюрина настаивает на процессуальных нарушениях.

Инцидент произошел в феврале в кафе «Бархан», где Ратмир Рахметов отдыхал с друзьями. После потасовки в кафе была вызвана группа быстрого реагирования ЧОП «Волга-Щит». Позже прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Полицейские Марат Курмамбаев и Альмир Телешов попросили Рахметова пройти в служебный автомобиль, но он отказался и ударил Курмамбаева.

В ходе суда Курмамбаев заявил, что Ратмир Рахметов мог не услышать, как полицейский представился. Также выяснилось, что видеорегистраторы на служебной машине не работали. Защита предоставила видео, на котором видно, как сотрудники ППС избивают двоих отдыхающих. Свидетели заявили, что Ратмир Рахметов не бил полицейского, но не смогли полностью восстановить события той ночи.

Медицинский осмотр зафиксировал у Ратмира Рахметова 25 телесных повреждений, в то время как у Курмамбаева синяков не обнаружено. Прокуратура попросила суд быть критичным к показаниям свидетелей защиты и фотографиям травм Рахметова. Адвокат Костюрина призвала суд так же отнестись и к показаниям полицейских, которые оспорили сведения из рапорта.