Памятник раскритиковали за неправильную ориентацию

Монумент заонежской поэтессе, по мнению критиков, смотрит не туда, куда надо

Власти Карелии отреагировали на обсуждение памятника онежской сказительнице Ирине Федосовой, который 4 ноября установили в Петрозаводске. Жители города в социальных сетях раскритиковали его расположение: скульптура обращена лицом к новостройкам и спиной к Онежскому озеру, которое Ирина Федосова нередко воспевала в своих произведениях. В правительстве региона отметили, что дискуссия вокруг разворота памятника «неоднозначная», так как к чему-то он всегда будет спиной.

Фото: Администрация Петрозаводска

Фото: Администрация Петрозаводска

Памятник народной поэтессе, заонежской вопленице (исполнительнице плачей и причитаний на старинных русских обрядах, например, похоронах и свадьбах.— «Ъ Северо-Запад»), сказительнице Ирине Андреевне Федосовой открыли в Петрозаводске в День народного единства, 4 ноября. Монумент установили в Иссерсоновском сквере — районе улицы, названной в честь Федосовой. На открытии глава Республики Карелия Артур Парфенчиков заявил, что в этом памятнике «проявилась общая работа ученых, этнографов, знатоков жизни Ирины Андреевны».

Автором скульптуры выступил народный художник России Александр Рукавишников: он изобразил заонежскую вопленицу сидящей на скамье с тростью в руках.

Памятник (а скорее, его расположение) вызвал неоднозначную реакцию общественности. Монумент раскритиковал председатель Союза архитекторов Карелии и бывший главный архитектор Петрозаводска Евгений Фролов. В интервью региональному издания «Фактор» архитектор заявил, что итоговый проект не нравится ему на 90%.

Господин Фролов раскритиковал масштаб памятника и его расположение. Ирина Федосова развернута лицом к обычной многоэтажке и смотрит сторону нового корпуса больницы. За ее спиной осталась река Онега. «Она смотрит, простите меня, на больницу. А там и морг недалеко. Если уж установили в том месте памятник, то поворот головы хотя бы сделали на озеро — на Заонежье!» — отметил архитектор. Вопросы возникли и постаменту: его некоторые жители Петрозаводска назвали «двумя нелепыми "пирогами"».

Общественники заметили, что на постаменте не указаны даты рождения и смерти Ирины Андреевны. «Обидно, что автору памятника не удалось (или не захотелось) понять, в чем же гений Федосовой! Не в песнях, не в сказах, а в богатых образами монументальных плачах, равных которым не было, да, наверное, и не будет. На странного вида постаменте нет ни слова о родине Федосовой — Заонежье. Как всегда, резвые репортеры с телевидения, не разобравшись, назвали ее "знаменитой карельской сказительницей". От этого горько на душе, потому что Ирина Андреевна очень любила свой край»,— отмечает председатель правления КРОО «Заонежье», руководитель республиканской конференции «Федосовские чтения» Валентина Сукотова в посте в социальной сети «ВКонтакте» «Отражение. Карелия».

По поводу памятника еще до его открытия высказалась Русская православная церковь (РПЦ). В Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ заявили, что, с одной стороны, церковь «осуждает обрядовое причитание как пережиток язычества»: «Ритуальные плачи, которые Федосова довела до совершенства, противоречат христианскому учению о смерти как переходе в вечную жизнь». С другой стороны, церковь признает «естественность человеческой скорби». «Церковь может уважительно относиться к ее наследию как части культурной традиции, но не может принять языческую суть самого обряда причитания»,— заключили в епархии.

Ирина Федосова — сказительница, исполнительница народных песен, жившая в Петрозаводском уезде в XIX веке. Всего фольклористами было записано более 30 тыс. стихов в ее исполнении: плачей-поэм, причитаний, лирических песен, былин, баллад, сказок, пословиц, поговорок, исторических и духовных песен. Памятник Ирине Федосовой был задуман еще в 2017 году, к 190-летию со дня рождения сказительницы. Тогда деньги на эти цели собрали общественники: например, продавая билеты на благотворительный концерт. Таким образом удалось собрать около 55 тыс. рублей. Всего к концу 2017-го собрали 85 тыс. рублей. В том же году по инициативе Карельской региональной общественной организации «Заонежье» провели конкурс и выбрали лучший эскизный проект. Члены конкурсной комиссии отдали предпочтение работе Александра Кима. Победитель получил 30 тыс. рублей.

Член правления КРОО «Заонежье» Татьяна Николюкина в публикации во «ВКонтакте» «Отражение. Карелия» отмечает, что в 2018 году министерство культуры Карелии признало конкурс несостоявшимся. По словам пресс-секретаря главы Карелии, первый конкурс не согласовали сами заонежане. «Но проект Кима оказался неудачным и, по мнению общественности, не соответствовал образу народной поэтессы. Его отвергли и решили провести новый конкурс, подкорректировав его условия. На этом сотрудничество чиновников и общественности завершилось»,— вспоминает Валентина Сукотова.

Александра Рукавишникова выбрал Артур Парфенчиков: главу Республики впечатлил памятник Федору Шаляпину, который скульптор создал для Плеса.

«Дискуссия о развороте памятника неоднозначная, потому как к чему-то спиной памятник всегда будет развернут. Точно так же можно говорить про памятник Петру Первому или Кирову, которые стоят спиной к Онего, или про Гаскойна, про него тоже в свое время спрашивали, почему он спиной к заводу? Потому что, если поставить по-другому, тогда он будет стоять спиной ко всему городу. Фигура Федосовой стоит на фоне старого города, что логично»,— объясняет пресс-секретарь главы Республики Карелии Марина Кабатюк.

По ее словам, расположение памятника согласовано с архитектором и скульптором. Марина Кабатюк полагает, что памятник будет восприниматься иначе, когда в сквере вырастет зелень. «Важно, увидеть детали исполнения плакальщицы — а они очень тщательно проработаны: ее костюм, передник, трость, даже скамья, на которой она сидит, вместо первоначального сундука — все это тщательно изучалось и учитывалось скульптором совместно со специалистами Карельского научного центра Российской академии наук и Национального музея Республики Карелия»,— заключают в правительстве региона.

Надежда Ярмула

