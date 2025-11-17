Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ремонт дороги Петербург – Матокса вышел на финишную прямую

Дорожники завершают ремонт двух участков дороги Петербург – Матокса, сообщает комитет по дорожному хозяйству Ленобласти 17 ноября. Специалисты обновили более 3 км асфальта между населенными пунктами Лехтуси и Матокса, а также у Нового Девяткино.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе работ были установлены дорожные знаки, отремонтирован участок возле автоматизированного поста весогабаритного контроля. Подрядчику осталось только нанести разметку.

Ремонт одной из самых загруженных трасс Ленобласти длился с августа, дорожное полотно начали ремонтировать с участка от развязки на КАД с Мурино до конца Нового Девяткино, а затем от Нового Девяткино в сторону Кузьмоловского.

Андрей Маркелов

