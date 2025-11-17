Пулково может стать полигоном для тестирования беспилотной техники

Санкт-Петербургский аэропорт Пулково может стать пилотным полигоном для тестирования наземной беспилотной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Предварительную концепцию проекта обсудили на рабочей встрече замминистра транспорта Владимир Потешкин с представителями Пулково и компании «Когнитив». Обсуждалось внедрение беспилотных тягачей для повышения эффективности работы аэропорта. Как сообщили в пресс-службе, «умная техника» позволит оптимизировать процессы и повысить безопасность работы. В соответствии с планом успешный опыт в будущем распространят на другие российские аэропорты.

Накануне господин Потешкин посетил тестовый полигон «Когнитив», где увидел в работе беспилотный тягач. В будущем эту технику планируют использовать для буксировки багажных тележек, сообщили в Минтрансе. Успешный опыт Пулково планируют распространить на другие аэропорты страны.