Итальянский чиновник разбил витраж 1932 года

Член регионального совета Сардинии по вопросам промышленности Эмануэле Кани упал в министерстве по делам предприятий и продукции в Риме. При падении он повредил исторический витраж 1932 года работы художника-футуриста Марио Сирони. Инцидент произошел в здании палаццо Пьячентини и был запечатлен камерами видеонаблюдения.

«Я выходил и, спускаясь по лестнице, потерял равновесие... Витраж был без защиты. Я ударился не головой, а рукой. И половина моего тела осталась висеть снаружи здания. Я чуть не упал метров с десяти. Все могло закончиться гораздо хуже»,— поделился господин Кани в интервью газете Corriere della Sera.

Витраж, который чиновник повредил, называется «Хартия труда». Это один из символов эпохи итальянского фашизма. Автор витража — Марио Сирони, один из ведущих представителей футуризма.

«Оскорбления и насмешки в социальных сетях ранили меня сильнее, чем синяки, полученные при ударе о стекло»,— добавил чиновник. В результате инцидента у господина Кани остались синяки и испуг. Врачи рекомендовали ему несколько дней отдыха и курс физиотерапии.