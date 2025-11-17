«Молот» уступил в Тюмени

Во втором выездном матче чемпионата ВХЛ «Молот» проиграл тюменскому «Рубину» со счетом 2:3. Хозяева вели 2:0, но пермская хоккейная дружина сумела догнать соперника. Голы забили Алексей Кожевников и Михаил Казаков. Ничья сохранилась и в добавленной пятиминутке. При этом арбитры не засчитали гол в ворота сибиряков.

Для выявления победителя потребовалось пробивать буллиты. Их точнее пробил «Рубин».

Следующий матч подопечные Альберта Мальгина проведут в Кургане против «Зауралья».