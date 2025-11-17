В Югре появится медаль «За мужество и доблесть в СВО»

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югра) одобрило проект закона об учреждении медали ХМАО-Югры «За мужество и доблесть в специальной военной операции», сообщил губернатор округа Руслан Кухарук в своем Telegram-канале. «Эта награда – способ выразить благодарность нашим героям»,— написал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

По словам губернатора, предложение о создании специальной награды для участников СВО было предложено военнослужащими во время поездки главы на Донбасс.

По данным правительства Югры, медалью будут награждаться военнослужащие, граждане, участвующие в добровольных формированиях, содействующие выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе СВО, и заключившие контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на ВС РФ.

Награждение будет осуществляться по ходатайству руководителей региональных отделений общероссийских некоммерческих организаций (НКО) на основании представления командира воинской части.

Полина Бабинцева