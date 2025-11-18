В Черноземье 19 ноября наступает похолодание, от +1°C до +2°C

В среду, 19 ноября, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода. Температура будет варьироваться от +2°C до -2°C. Об этом сообщили в «Яндекс Погоде».

В Белгороде температура понизится до +1°C – +2°C. В течение дня будет пасмурно, но без осадков. Ветер северо-восточный, до 2 м/с.

В Воронеже также температура составит +1°C – +2°C, а ветер — до 2 м/с. Утром будет облачно с прояснением, затем ожидается пасмурная погода.

В Курске утром и вечером температура воздуха опустится до -2°C, а днем составит +1°C. Утром может быть облачно, а к полудню — солнечно. Ветер до 2 м/с.

В Липецке будет облачно с прояснениями. Температура утром составит 0°С, днем поднимется до +1°С, к вечеру опустится до -1°С. Ветер до 2 м/с.

В Орле в течение дня будет малооблачно. Утром температура опустится до -1°С, днем поднимется до +1°С, к вечеру опустится до -2°С. Ветер — 2 м/с

В Тамбове ожидается похолодание. Утром температура опустится до +1 °С, днем поднимется до +2°С, к вечеру опустится до 0°С. Ветер до 2 м/с.

Анна Швечикова