«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Сегодня речь пойдет об американской и российской валютах в контексте тех событий, которые развиваются и в Соединенных Штатах, и внутри России. В США это сложная ситуация на рынке РЕПО и проблемы с ликвидностью, которая вызывает рост ставок на межбанковском рынке выше ставки рефинансирования американского Центробанка. У нас аналогичная ситуация, не хватает рублевой ликвидности, несмотря на то, что регулятор предлагает достаточно большие средства в рамках операции семидневного РЕПО — больше 2 трлн руб. Что будет с курсом рубля? Куда инвесторам стоит вложить 1 млн руб. и более? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: Сложная ситуация на рынке РЕПО в США периодически очень сильно влияет на доллар. Он начинает укрепляться к основным валютам. И эта тенденция, несмотря на негативные прогнозы по американской валюте, которые дают ведущие международные инвестиционные дома, пока в силе. В России аналогичная ситуация, у нас не хватает рублевой ликвидности, единственный ее источник — это Центробанк. Если он начинает прикручивать операции, то есть уменьшать сделки РЕПО, прежде всего семидневного, то это четко влияет на динамику российского рубля по отношению к тому же американскому доллару, по отношению к юаню как основной паре. Здесь рубль имеет тенденцию к укреплению. На неделе ожидается очень важное действие ЦБ. Если регулятор снизит лимит операций семидневного РЕПО или оставит таким же, это однозначно окажет позитивное влияние на динамику российской валюты, особенно учитывая тот спрос на облигации федерального займа, который возник на рынке.

