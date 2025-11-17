В Ярославле начали поиск перевозчика для автобуса № 45

В Ярославле объявлены торги по поиску перевозчика для нового автобусного маршрута № 45 Улица Автозаводская - ТРЦ «РИО». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Заказчиком выступает ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области». Общая протяженность маршрута составит 15,2 км: в прямом направлении автобус будет останавливаться на следующих остановках — ул. Юности, ул. Добрынина, ул. Жукова, ул. Белинского, ул. Чехова, Институт, Областная онкологическая больница, ЯМЗ, НИИМСК, Лакокраска.

Перевозки транспортная компания будет осуществлять с 1 по 31 декабря, стоимость контракта — 4,6 млн руб. На маршруте задействуют три автобуса большого класса. Перевозчика планируют выбрать 26 ноября.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что маршрут станет временным решением на период модернизации трамвайных путей на улице Чкалова и проспекте Октября.

Алла Чижова