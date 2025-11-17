Жителя Черкесска осудили к восьми годам за приготовление к заказному убийству

В КЧР 46-летнего жителя Черкесска приговорили к восьми годам колонии строго режима за подготовку к заказному убийству (ч. 1 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в августе 2023 года осужденный, движимый ревностью и неприязнью к приятелю своей бывшей супруги, решил убить его, полагая, что тот несправедливо пользуется автомобилем и квартирой, которые она получила при разводе.

Мужчина нашелисполнителя, которым оказался сотрудник полиции, действовавший в рамках оперативной разработки. Заказчик предложил ему 200 тыс. руб. за убийство, предоставив первоначальный взнос.

6 сентября 2023 года, получив фотографии постановочного убийства, злоумышленник передал оставшуюся сумму оперативнику и был задержан.

Приговор не вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн