В КБР задержаны трое браконьеров с 600 экземплярами форели и терского усача

В Кабардино-Балкарской Республике в момент незаконной ловли рыбы задержали трое жителей Баксанского района. У них изъяты свыше 600 экземпляров терского усача и ручьевой форели. Ущерб водным биоресурсам составил более 550 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по КБР Фото: пресс-служба ГУ МВД России по КБР

Предварительно установлено, что в пойме реки Кенделен браконьеры глушили рыбу с помощью сачка с преобразователем электрического тока, а затем собирали рыбу и выбрасывали на берег.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Наталья Белоштейн