На Ставрополье СК выяснит причины приостановки строительства школы

В Ставропольском крае следователи СУ СК России начали проверку информации о незаконной приостановке строительства школы в с. Краснокумском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Строительство школы началось в 2019 году. Сроки введения учреждения в эксплуатацию неоднократно сдвигались, менялись подрядчики, строительные работы велись с нарушениями. В настоящее время работы на объекте не ведутся.

В настоящее время следователем осмотрено место строительства, опрашиваются очевидцы, запрошена необходимая документация.

Ход проверочных мероприятий находится на контроле в аппарате регионального следственного управления.

Наталья Белоштейн