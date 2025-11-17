В Ярославской области появился третий агроагрегатор

Третьим участником проекта «Агроагрегатор», реализуемого правительством Ярославской области и компанией X5, стало ООО «ТРИВЭ». Об этом сообщили в правительстве области.

На новой площадке есть овощехранилище общей площадью 1,5 тыс. кв.м, цеха для переработки и фасовки продукции.

«Планируется, что овощи будут направлять в распределительные центры, расположенные в северо-западной части России. Затем ярославские продукты поступят на прилавки ведущих федеральных торговых сетей, куда небольшие производители не могут выйти самостоятельно. Для наших аграриев это означает гарантированный сбыт продукции по стабильным ценам, а для потребителей — доступ к качественным, свежим местным овощам»,— пояснил губернатор Михаил Евраев.

Агроагрегатор работает сейчас с 20 фермерами. По плану через год оператор поставит в торговые сети X5 2,5 тонны продукции. Через двух действующих агроагрегаторов — «Красный маяк» и «ОвощПром» — в 2025 году фермеры уже отгрузили 6 тыс. тонн овощей. В следующем году ожидается рост поставок до 14 тыс. тонн.