Образование только по рецепту

Минздрав разработал новую программу дополнительного образования для фармацевтов — и она значительно меняет сложившийся подход к профессиональной переподготовке. Ведомство хочет, чтобы фармработники учились преимущественно очно, и отводит на дистанционное образование только 38 часов из 504. Часть опрошенных “Ъ” экспертов заявили, что такие требования не учитывают «динамику отрасли» и грозят оттоком кадров. Однако другие считают, что решение Минздрава поможет очистить рынок от недобросовестных образовательных организаций.

Министерство здравоохранения завершило общественное обсуждение программы профессиональной переподготовки по специальности «Управление и экономика фармации». Она обязательна для провизоров и фармацевтов, претендующих на управленческие должности в аптечных организациях, либо для желающих вернуться в профессию после перерыва более пяти лет.

Главное нововведение касается формата переподготовки: он предполагает 504 часа обучения, из которых лишь 38 могут быть проведены дистанционно.

Кроме того, дистанционные технологии нельзя будет использовать для семинаров, практик и аттестаций.

Сейчас продолжительность курсов повышения квалификации или профессиональной переподготовки устанавливают сами учебные заведения. Они же выбирают формат занятий — очный, заочный или дистанционный. Однако с 1 марта 2026 года вступят в силу поправки к закону «Об образовании». Они запрещают полностью дистанционные профессиональные образовательные программы для врачей и фармацевтов. Исключения допустимы только для федеральных стандартов и типовых программ, но решение Минздрава о программе переподготовки фармацевтов показывает, что очный формат остается для ведомства приоритетным.

В Минздраве пояснили “Ъ”, что изменения вызваны необходимостью усилить контроль за качеством дополнительного профессионального образования.

«Практическая подготовка предполагает непосредственное участие обучающихся в фармацевтической деятельности, что невозможно в дистанционном формате»,— отметили в ведомстве. Лекционные занятия могут проводиться дистанционно, однако все практические модули курса должны проходить очно.

Представители аналитической платформы «ФармЗнание» считают, что такие требования ограничат доступность дополнительного образования. Для многих провизоров, фармацевтов, врачей и медсестер, особенно из малых городов, возможность обучаться онлайн — «единственный способ повысить квалификацию и получить необходимые документы для продолжения работы», утверждает директор по развитию платформы Мария Рябуха. По ее словам, сейчас в аптечных сетях не хватает около 20 тыс. фармацевтов и провизоров, а общий дефицит специалистов с профильным образованием достигает 15–20% от необходимого числа.

В ближайшие годы ситуация ухудшится из-за ухода кадров и ограниченного притока новых специалистов, прогнозирует руководитель «ФармЗнания». Она критикует и конкретную программу переподготовки: «Рынок требует гибких и практико-ориентированных курсов, а не академических схем с минимальным допуском дистанционных инструментов. Мы много говорим о повышении эффективности внутри здравоохранения, об использовании digital-технологий, а по сути откатываем отрасль назад в 1990-е подобными решениями. Если мы действительно заинтересованы в решении кадрового дефицита, то важно искать баланс между качеством и доступностью обучения, а не противопоставлять их друг другу».

Однако представители Аптечной гильдии заявили “Ъ”, что понимают причины такого решения Минздрава.

Изменения в стандартах подготовки фармацевтических кадров — часть борьбы с недобросовестными образовательными организациями, поясняют собеседники “Ъ”.

«К сожалению, на рынке сложилась порочная практика. Множество коммерческих организаций предлагали сверхдешевые программы профессиональной переподготовки — иногда от 1,5 тыс. рублей! — не обеспечивая реального обучения. Это не только дискредитировало систему образования, но и имело серьезные последствия,— говорят в Аптечной гильдии.— Многие фармацевты, прошедшие такие курсы, в том числе по "Управлению и экономике фармации", столкнулись с проблемами при дальнейшей аккредитации».

В гильдии уверены, что решение Минздрава положительно скажется «как на степени подготовки кадров, так и на общем уровне восприятия профессионализма фармработников». Директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина также считает, что изменения в стандартах переподготовки «направлены на повышение уровня подготовки кадров». По ее словам, новые типовые программы, разрабатываемые Минздравом, учитывают «все необходимые нюансы для перехода работников между специальностями».

