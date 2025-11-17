Киприотический уголок

Пермский краевой суд начал рассматривать представление прокуратуры на решение первой инстанции, которым под домашний арест был отправлен экс-министр здравоохранения региона Вадим Плотников. Он обвиняется в получении взятки домом и землей на сумму свыше 17 млн руб. Надзорный орган полагает, что на свободе обвиняемый может скрыться и воспрепятствовать расследованию, поэтому должен находиться в СИЗО. Кроме того, силовики устанавливают обстоятельства приобретения им квартиры на Кипре. Сам господин Плотников отрицает, что владеет недвижимостью за рубежом. Его защитник отмечает, что у обвиняемого была возможность скрыться от силовиков, но он ведет себя законопослушно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Плотников

Фото: Дмитрий Астахов Вадим Плотников

Фото: Дмитрий Астахов

Апелляционное представление прокуратуры края было внесено после того, как 12 ноября Свердловский райсуд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о заключении Вадима Плотникова в СИЗО. Бывший главврач онкологического диспансера и министр здравоохранения региона (в 2016–2017 годах) обвиняется в получении взятки в размере 17,6 млн руб. По версии следствия, будучи главврачом он получил взятку от поставщика лекарств и медоборудования Дмитрия Кондрашова в виде дома и земельного участка в Пермском округе. Сначала недвижимость была оформлена на третьих лиц, а в 2021 году, уже будучи пенсионером, господин Плотников зарегистрировал ее на себя. Сам медик говорит, что не согласен с версией СК.

В ходе апелляционного рассмотрения представитель прокуратуры Анна Кисель заявила, что Вадим Плотников обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, находясь на свободе, он может скрыться за границей. При этом следствие не изъяло его загранпас­порт. По данным силовиков, дочь господина Плотникова проживает в Великобритании, а сам он владеет недвижимостью за границей. Кроме того, обвиняемый обладает обширными связями в органах муниципальной и государственной власти, а также среди силовиков.

Говоря о недвижимости, госпожа Кисель сообщила, что Вадим Плотников владеет квартирой в Ларнаке (Кипр). При этом дорогостоящую недвижимость он не мог приобрести на трудовые доходы. В подтверждение этих фактов по инициативе прокуратуры к делу была приобщена справка сотрудника УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю. Оперативники этого подразделения обеспечивают оперативное сопровождение дела.

Господин Плотников пояснил, что не является собственником недвижимости, а арендует ее у господина Кондрашова: «У меня нет титула собственника, а значит, по законодательству Кипра, квартира мне не принадлежит». По его словам, сделка по приобретению недвижимости еще не закрыта. Также он указывал, что с 2021 года является пенсионером и никакими связями не обладает. Обвиняемый убеждал суд, что не собирается скрываться от следствия, а загранпаспорт готов добровольно передать силовикам.

Его защитник Вадим Лисафьев убеждал суд, что у господина Плотникова нет намерения скрыться от следствия. Адвокат рассказал, что после избрания меры пресечения в виде домашнего ареста его доверитель несколько часов ждал сотрудников ГУФСИН, которые должны были подключить его к устройству, отслеживающему передвижения. «Мера пресечения была избрана 12 ноября, а к устройству его подключили только в пятницу 14-го, то есть Плотников около 48 часов находился вообще без контроля,— говорит гос­подин Лисафьев,— но он не только не скрылся, а соблюдал все ограничения, которые наложил суд». Этот факт, как убежден адвокат, означает, что у обвиняемого нет криминальных наклонностей, наоборот, он законопослушный человек. При этом он отметил, что о недвижимости на Кипре ни следствие, ни прокуратура в первой инстанции не упоминали. По мнению адвоката, факт приобретения квартиры не доказан и пока ничем не подтверждается. Также прокуратура не привела ни одного доказательства доводам, которые приводило в ходатайстве следствие в пользу заключения под стражу.

Рассмотрение представления прокуратуры продолжится 18 ноября. К тому времени медицинские учреждения должны предоставить информацию о диагнозах Вадима Плотникова и назначениях по лечению заболеваний. Сам обвиняемый пояснил, что нуждается в постоянной терапии из-за проблем со здоровьем. Избранную меру пресечения в виде домашнего ареста господин Плотников считает адекватной.

Дмитрий Астахов