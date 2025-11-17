Власти Карелии отреагировали на возмущения жителей о памятнике сказительнице Федосовой

Власти Карелии прокомментировали скандал вокруг памятника онежской сказительнице Ирине Федосовой в Петрозаводске. Монумент установили 4 ноября в Иссерсоновском сквере города. Жители города в соцсетях возмутились тем, что автора скульптуры выбрали без обсуждения с общественностью, а сама Ирина Федосова стоит спиной к Онежскому озеру, которое она нередко воспевала в своих произведениях.

Пресс-секретарь главы Республики Карелии Марина Кабатюк в разговоре с «Ъ-Северо-Запад» заявила, что любой памятник «всегда будет развернут к чему-то спиной». «Точно так же можно говорить про памятник Петру Первому или Кирову, которые стоят спиной к Онего, или про Гаскойна, про него тоже в свое время спрашивали, почему он спиной к заводу? Потому что если поставить по-другому, тогда он будет стоять спиной ко всему городу. Фигура Федосовой стоит на фоне старого города, что логично»,— сказала она.

Ирина Федосова — сказительница, исполнительница народных песен, жившая в Петрозаводском уезде в XIX веке. Всего фольклористами было записано более 30 тыс. стихов в ее исполнении: плачей-поэм, причитаний, лирических песен, былин, баллад, сказок, пословиц, поговорок, исторических и духовных песен.

По словам госпожи Кабатюк, расположение памятника согласовано с архитектором и скульптором Александром Рукавишниковым. Кроме того, памятник будет восприниматься иначе, когда в сквере появится зелень, считает пресс-секретарь. «Важно, увидеть детали исполнения плакальщицы — а они очень тщательно проработаны: ее костюм, передник, трость, даже скамья, на которой она сидит, вместо первоначального сундука — все это тщательно изучалось и учитывалось скульптором совместно со специалистами Карельского научного центра Российской академии наук и Национального музея Республики Карелия»,— заключила она.

Изначально предполагалось, что памятник сказительнице откроют в 2017 году, к ее 190-летию. Тогда деньги на эти цели — около 85 тыс. руб. — собрали общественники. В том же году по инициативе Карельской региональной общественной организации «Заонежье» провели конкурс и выбрали лучший эскизный проект. Члены конкурсной комиссии отдали предпочтение работе Александра Кима. Победитель получил 30 тыс. руб. Однако, в 2018-м карельский минкульт признал конкурс несостоявшимся. Позднее глава региона Артур Парфенчиков объявил, что создавать скульптуру будет Александр Рукавишников.

Полина Мотызлевская; Надежда Ярмула, Санкт-Петербург