Подкат засчитан
В Пермском крае впервые за несколько месяцев выросли продажи автомобилей
В ожидании повышения утилизационного сбора в Прикамье зафиксирован рост регистрации автомобилей. Количество регистрационных действий с подержанными авто выросло на 7,1%. На рынке продажи новых машин тоже наметилась положительная динамика (рост 1,6%). Эксперты считают, что это связано в основном с повышением утильсбора, низкими процентами по кредитам и нарастающим дефицитом новых автомобилей. Однако дальнейших кардинальных изменений на рынке ожидать не стоит.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Рынок продажи автомобилей в Пермском крае в октябре впервые с февраля 2025 года показал положительную динамику. По информации профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков компании Verra, за минувший месяц рост составил 1,6%. За месяц в Прикамье было зарегистрировано 2984 новых легковых авто. Наибольший рост показал рынок подержанных машин — количество регистрационных действий в этом сегменте увеличилось на рекордные 7,1%, было зарегистрировано 9144 подержанных авто.
Положительную динамику продемонстрировали марки Belgee (рост регистраций в 3,1 раза), Mazda (450%), Knewstar (700%), Haval (на 35,6%) и Toyota (на 47,7%). Количество регистраций Lexus, напротив, уменьшилось на 66,7%. Также снизились регистрации брендов Chery (на 63,5%), Jaecoo (на 58,2%), Exeed (на 46,2%) и Lada (на 12,2%).
Как ранее сообщал «Ъ», в октябре цены на новые и подержанные автомобили в России установили исторические рекорды в условиях ажиотажа на рынке, вызванного ожиданием повышения утилизационного сбора, которое было отложено на месяц, до 1 декабря. Продажи автомобилей в октябре из-за ожидания роста цен после увеличения утильсбора подскочили на 35% к сентябрю, до 165,7 тыс. штук, по данным «Автостата». Также ранее «Ъ» писал, что на границах с Китаем, Казахстаном и Киргизией, через которые проходит импорт машин в РФ, остаются очереди автовозов. По подсчетам «Автодома», в очередях может находиться 3–4 тыс. автовозов. Наиболее сложная ситуация — на границе с Казахстаном, через который идет транзит из Китая.
Эксперты подтверждают, что рост на автомобильном рынке связан в первую очередь с повышением утилизационного сбора. Об этом говорит собственник консалтингового агентства Detkin&Co, независимый автомобильный консультант Алексей Деткин. «Это нормальная реакция рынка, когда происходят какие-либо повышения, как сейчас с утильсбором. Естественно, это сказывается на общих ожиданиях людей, такой информационный фон и дал дополнительный трафик»,— отмечает эксперт. Кроме того, повлияло и снижение ставки финансирования по кредитам.
Также господин Деткин заметил, что ситуация на рынке в октябре всегда была лучше, чем в сентябре. «Ноябрь и декабрь — конец года, что тоже скажется на продажах. Рост по отношению к октябрю возможен, но незначительный, повышение цен уже произошло. Вряд ли такая динамика продолжится в январе и феврале»,— отметил автомобильный консультант.
Руководитель «Автопрестижа» Артем Кононов отмечает, что, помимо этого, рост рынка вызван низкими процентами по кредитам и нарастающим дефицитом новых автомобилей. «Ранее была стагнация в продажах, и заводы некоторое время не поставляли автомобили»,— отметил эксперт. Также господин Кононов считает, что конъюнктура рынка была создана искусственно, и кардинального улучшения ситуации не ожидается.
Гендиректор группы компаний Verra Анна Бояршинова говорит, что в Пермском крае рост продаж в октябре объясняется сочетанием нескольких факторов. «Во-первых, сработал отложенный спрос. Жители откладывали покупку на фоне высокой кредитной ставки, колебаний курса и ожиданий предновогодних скидок. Во-вторых, повлияли финальные параметры утильсбора, вступающие в силу 1 декабря. По новой прогрессивной формуле более мощные автомобили подорожают сильнее, а в Перми доля таких моделей традиционно выше средней по стране. Поэтому часть покупателей стремится приобрести автомобиль до изменения цен»,— говорит госпожа Бояршинова. Еще одним фактором роста она считает стратегическую работу официальных дилеров. Их компания, например, заранее перестроила складскую политику под изменение утильсбора и сделала акцент на точной подборке востребованных моделей и комплектаций. Госпожа Бояршинова говорит, что рост рынка подержанных автомобилей тоже закономерен. «Новые автомобили подорожали, и многие клиенты перешли во вторичный сегмент, где цены сейчас более стабильны. Дополнительный приток автомобилей с пробегом обеспечивают сделки по трейд-ин, которые помогают обновлять предложения на рынке автомобилей с пробегом»,— объяснила эксперт.
Анна Бояршинова отметила, что сегодня автомобильный парк стареет, объем продаж новых автомобилей не может «омолодить» его. «Спрос высокий, но все будет зависеть от того, насколько клиенты быстро адаптируются к изменениям цен»,— сказала гендиректор компании.