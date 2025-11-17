Подкат засчитан

В ожидании повышения утилизационного сбора в Прикамье зафиксирован рост регистрации автомобилей. Количество регистрационных действий с подержанными авто выросло на 7,1%. На рынке продажи новых машин тоже наметилась положительная динамика (рост 1,6%). Эксперты считают, что это связано в основном с повышением утильсбора, низкими процентами по кредитам и нарастающим дефицитом новых автомобилей. Однако дальнейших кардинальных изменений на рынке ожидать не стоит.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Рынок продажи автомобилей в Пермском крае в октябре впервые с февраля 2025 года показал положительную динамику. По информации профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков компании Verra, за минувший месяц рост составил 1,6%. За месяц в Прикамье было зарегистрировано 2984 новых легковых авто. Наибольший рост показал рынок подержанных машин — количество регистрационных действий в этом сегменте увеличилось на рекордные 7,1%, было зарегистрировано 9144 подержанных авто.

Положительную динамику продемонстрировали марки Belgee (рост регистраций в 3,1 раза), Mazda (450%), Knewstar (700%), Haval (на 35,6%) и Toyota (на 47,7%). Количество регистраций Lexus, напротив, уменьшилось на 66,7%. Также снизились регистрации брендов Chery (на 63,5%), Jaecoo (на 58,2%), Exeed (на 46,2%) и Lada (на 12,2%).

Как ранее сообщал «Ъ», в октябре цены на новые и подержанные автомобили в России установили исторические рекорды в условиях ажиотажа на рынке, вызванного ожиданием повышения утилизационного сбора, которое было отложено на месяц, до 1 декабря. Продажи автомобилей в октябре из-за ожидания роста цен после увеличения утильсбора подскочили на 35% к сентябрю, до 165,7 тыс. штук, по данным «Автостата». Также ранее «Ъ» писал, что на границах с Китаем, Казахстаном и Киргизией, через которые проходит импорт машин в РФ, остаются очереди автовозов. По подсчетам «Автодома», в очередях может находиться 3–4 тыс. автовозов. Наиболее сложная ситуация — на границе с Казахстаном, через который идет транзит из Китая.

Эксперты подтверждают, что рост на автомобильном рынке связан в первую очередь с повышением утилизационного сбора. Об этом говорит собственник консалтингового агентства Detkin&Co, независимый автомобильный консультант Алексей Деткин. «Это нормальная реакция рынка, когда происходят какие-либо повышения, как сейчас с утильсбором. Естественно, это сказывается на общих ожиданиях людей, такой информационный фон и дал дополнительный трафик»,— отмечает эксперт. Кроме того, повлияло и снижение ставки финансирования по кредитам.

Также господин Деткин заметил, что ситуация на рынке в октябре всегда была лучше, чем в сентябре. «Ноябрь и декабрь — конец года, что тоже скажется на продажах. Рост по отношению к октябрю возможен, но незначительный, повышение цен уже произошло. Вряд ли такая динамика продолжится в январе и феврале»,— отметил автомобильный консультант.

Руководитель «Автопрестижа» Артем Кононов отмечает, что, помимо этого, рост рынка вызван низкими процентами по кредитам и нарастающим дефицитом новых автомобилей. «Ранее была стагнация в продажах, и заводы некоторое время не поставляли автомобили»,— отметил эксперт. Также гос­подин Кононов считает, что конъюнктура рынка была создана искусственно, и кардинального улучшения ситуации не ожидается.

Гендиректор группы компаний Verra Анна Бояршинова говорит, что в Пермском крае рост продаж в октябре объясняется сочетанием нескольких факторов. «Во-первых, сработал отложенный спрос. Жители откладывали покупку на фоне высокой кредитной ставки, колебаний курса и ожиданий предновогодних скидок. Во-вторых, повлияли финальные параметры утильсбора, вступающие в силу 1 декабря. По новой прогрессивной формуле более мощные автомобили подорожают сильнее, а в Перми доля таких моделей традиционно выше средней по стране. Поэтому часть покупателей стремится при­обрести автомобиль до изменения цен»,— говорит гос­пожа Бояршинова. Еще одним фактором роста она считает стратегическую работу официальных дилеров. Их компания, например, заранее перестроила складскую политику под изменение утильсбора и сделала акцент на точной подборке востребованных моделей и комплектаций. Госпожа Бояршинова говорит, что рост рынка подержанных автомобилей тоже закономерен. «Новые автомобили подорожали, и многие клиенты перешли во вторичный сегмент, где цены сейчас более стабильны. Дополнительный приток автомобилей с пробегом обеспечивают сделки по трейд-ин, которые помогают обновлять предложения на рынке автомобилей с пробегом»,— объяснила эксперт.

Анна Бояршинова отметила, что сегодня автомобильный парк стареет, объем продаж новых автомобилей не может «омолодить» его. «Спрос высокий, но все будет зависеть от того, насколько клиенты быстро адаптируются к изменениям цен»,— сказала гендиректор компании.

Юлия Духина