Быстрые шашечки

С начала года доля краткосрочных полисов выросла до 14% всего рынка ОСАГО. Основной рост обеспечили таксисты и автолюбители, редко пользующиеся своими машинами, так как подобные полисы дают им существенную экономию. Для страховщиков выгоды подобных полисов не столь однозначны: средние выплаты по ним меньше, чем по более долгосрочным продуктам, но и премия по ним также невысока.

По итогам января—октября 2025 года число коротких полисов ОСАГО достигло почти 6 млн, составив 14% от суммарного объема рынка. Причем 98,8% всех коротких полисов приходится на однодневное ОСАГО, в результате средняя премия составила всего 225 руб. Такие данные раскрыло АО «Национальная страховая информационная система» (НСИС). Короткие полисы ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев начали действовать с первого марта 2024 года, но основные продажи начались только во втором полугодии прошлого года. В результате за отчетный период было реализовано чуть более 1 млн полисов средней ценой 203 руб. Ультракороткие полисы на 24 часа заработали с апреля этого года.

В первую очередь стремительный рост сегмента обеспечили таксисты. По данным НСИС, на них пришлось 5,93 млн договоров ОСАГО (более 99% всех краткосрочных полисов). При этом, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), около 60% таксистов используют комбинированную схему — оформляют годовой стандартный полис для личного использования автомобиля и докупают краткосрочное расширение на такси по средней цене около 205–239 руб. за один день только на период фактической работы. По данным РСА, средняя премия по ОСАГО по итогам третьего квартала 2025 года составила около 7,3 тыс. руб. 40% водителей приобретают исключительно краткосрочные полисы без годового договора.

Годовой полис для такси стоимостью 21,4 тыс. руб. экономически нецелесообразен для водителей со сменным или сезонным графиком работы, поясняет директор департамента «Страхование» компании «Рексофт» Никита Евсеенко. Дополнительный фактор роста, по его словам, требования агрегаторов такси, которые не допускают к работе водителей без полиса и предлагают оформление краткосрочной страховки непосредственно на платформе. Согласно данным НСИС за девять месяцев 2025 года, из 4,75 млн краткосрочных полисов только 159 тыс. являются уникальными, что дает среднюю частоту около 30 полисов на одно транспортное средство. Из расчета на год получается 40 полисов. С учетом средней стоимости краткосрочного полиса получается значительно меньше, чем годовой полис для такси.

Рост числа коротких полисов обеспечили автолюбители, желающие сэкономить. «Это могут быть граждане, редко пользующиеся своим автотранспортом, например ездящие два-три раза в год на дачу и обратно в начале и конце сезона, а также перегонщики машин из-за рубежа, которым полис нужен на день-два»,— говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Для страховщиков такие полисы выгодны в первую очередь из-за низкого показателя убыточности. Он на 15–25% меньше в сравнении с полисами сроком на 12 месяцев в среднем ценовом сегменте автомобилей возрастом не более семи лет, оценивает финансовый эксперт Андрей Бархота. По данным НСИС, по коротким полисам за десять месяцев 2025 года было заявлено 9,1 тыс. страховых случаев со средней выплатой 105 тыс. руб. По данным РСА, за третий квартал 2025 года средняя выплата в целом по рынку ОСАГО составила 121,6 тыс. руб.

Вместе с тем рисков гораздо больше, считают эксперты. По словам господина Цыганова, операционные расходы (содержание офиса и его сотрудников) не ниже, чем в обычном случае, но премии меньше. Маржа по таким договорам может быть ниже, чем по стандартному 12-месячному варианту, отмечает и господин Бархота. Несмотря на то что годовая премия делится не всегда пропорционально длительности договора из-за более короткого срока полиса, возникает рост удельных операционных затрат, из-за этого маржа может оказаться на 0,1–0,3 процентного пункта ниже целевого уровня, поясняет эксперт.

