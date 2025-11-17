Энергетика подпитали сроком

К 22 годам колонии строгого режима в Москве заочно приговорен бывший руководитель «Межрегионсоюзэнерго» Юрий Шульгин. Созданное им из топ-менеджеров региональных энергетических компаний преступное сообщество вывело из единой энергосистемы страны под видом исполнения не связанных с профильной деятельностью договоров в общей сложности около 15 млрд руб. Большинство сообщников Шульгина уже осуждены, а иски потерпевших энергокомпаний удовлетворены.

Выслушать приговор Юрию Шульгину на заседание 17 ноября пришла лишь его адвокат по назначению Надежда Федосеева, да и то потому, что у нее «образовалось временное окно». Само дело Юрия Шульгина рассматривалось в Замоскворецком суде с декабря 2023 года в заочном режиме, поскольку энергетик успел уехать за границу.

Накануне в прениях прокурор просил признать подсудимого виновным по ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения, особо крупное мошенничество и отмывание преступных доходов) и приговорить к 22 годам колонии строгого режима. Адвокат просила проявить к подзащитному снисхождение, отмечая, что он ранее не был судим, а его отношение к обвинению так и осталось неизвестным. Но суд посчитал позицию гособвинения обоснованной. Председательствующая Лариса Семенова признала 65-летнего Юрия Шульгина виновным по всем статьям и назначила именно такой срок, какой запросил прокурор. В качестве дополнительного наказания осужденному запрещено в течение семи лет занимать должности в коммерческих структурах. Также Юрия Шульгина обязали уплатить штраф в размере 7 млн руб. При этом удовлетворены и гражданские иски потерпевших: ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Сибирь» и ПАО «Россети Урал».

Перечисленные в суде суммы в общей сложности составили почти 15 млрд руб. Суд распорядился конфисковать имущество осужденного на 621 млн руб.

Как говорилось в материалах масштабного расследования, проведенного следственным департаментом МВД, в состав организованного преступного сообщества (ОПС) Юрия Шульгина входили бывшие руководители региональных энергосбытовых компаний ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт» и ПАО «Челябэнергосбыт», среди фигурантов был родной брат осужденного Игорь Шульгин, а также Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Иван Ворачев, Николай Кривцунов и экс-руководитель обанкротившегося АКБ «Мосуралбанк» Николай Корнеев. Последний занимался тем, что аккумулировал средства мошенников, участвуя в их выводе из России.

Как отмечалось в материалах дела, доходы ОПС складывались в основном из непрофильной финансовой деятельности «Межрегионсоюзэнерго». Так, курируя поставки электроэнергии в регионах и сбор платежей с населения и юридических лиц, Юрий Шульгин и его сообщники умышленно создавали задолженность перед поставщиками электроэнергии, ссылаясь на неплатежи потребителей. Между тем средства компаниям поступали, но тратились на сторонние цели. Например, вместо того, чтобы направлять их на оптовую закупку электроэнергии, модернизацию и поддержку работоспособного состояния электроэнергетики как стратегически значимой отрасли, компании выдавали займы сторонним организациям, приобретали векселя и акции, вносили деньги в уставный капитал коммерческих структур, заключали договоры уступки права требования и т. п. Финансировал все эти операции подконтрольный членам ОПС АКБ «Мосуралбанк».

Задержки с оплатой деятельности электрогенерирующих компаний в конце концов привлекли внимание властей, после чего последовали проверки контролирующих и правоохранительных органов. В итоге компании, накопившие миллиардные долги на энергорынке, были в 2018–2019 годах лишены статуса гарантирующих поставщиков и признаны банкротами. В свою очередь, неконтролируемая выдача кредитов и их невозврат привели в 2018 году к банкротству и АКБ «Мосуралбанк».

Первые аресты последовали весной 2021 года.

Тогда в СИЗО были отправлены бывшие председатель правления Мосуралбанка Николай Корнеев и члены его совета директоров Елизавета Сахно и Светлана Никодимова. Также в изоляторе оказался и экс-владелец аффилированной с банком компании «Роскоммунэнерго», бывший председатель совета директоров «Челябэнергосбыта» и руководитель его юридической службы Владимир Литвинов. Впрочем, его дело из-за перенесенных инсультов было выделено в отдельное производство и до сих пор рассматривается в Замоскворецком суде.

Остальные фигуранты — Игорь Шульгин, Елизавета Сахно, Светлана Никодимова, Иван Ворачев, Николай Кривцунов и Николай Корнеев — в апреле этого года были признаны Замоскворецким судом виновными в особо крупном мошенничестве, участии в ОПС и легализации преступных доходов и приговорены к лишению свободы на сроки от 15,5 до 18 лет. Также суд удовлетворил предъявленные им пять гражданских исков: от ПАО «Россети Северо-Запад» — на 2,8 млрд и 266 млн руб., от ПАО «Россети Сибирь» — на 1,4 млрд руб., от ПАО «Россети Урал» — на 3,4 млрд и 948 млн руб. Осужденные обжаловали приговор, но апелляционная инстанция оставила его в силе.

Адвокат Юрия Шульгина также заявила, что подаст апелляционную жалобу на приговор, потому что «просто обязана это сделать».

Алексей Соковнин