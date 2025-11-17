В Ярославской области стартовала неделя «Золотого кольца»

В Ярославской области 17 ноября началась неделя «Золотого кольца», посвященная подготовке к празднованию 60-летия маршрута и повышению туристической привлекательности региона. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Организаторы события — областное министерство туризма и Союз городов Золотого кольца при поддержке Демидовского университета. На 17 ноября был запланирован круглый стол для туроператоров. 18 ноября пройдет обсуждение новых точек роста через VR/AR-технологии, иммерсивные проекты и креативные кластеры.

19 ноября состоится мероприятие для гидов и экскурсоводов, а 20 ноября — рассмотрят роль событийного календаря в создании туристического бренда. Заключительным мероприятием станет проектная сессия, на которой команды из Ярославля, Ростова, Переславля, Углича и Рыбинска разработают концепции продвижения своих территорий.

«Цель Недели Золотого кольца — консолидировать усилия власти, бизнеса и экспертного сообщества для формирования имиджа Ярославской области как региона-драйвера развития всего маршрута Золотое кольцо России. Это открытая площадка для диалога, где стороны смогут услышать друг друга и сформировать конкретные проекты и предложения, которые будут реализованы в ближайшей перспективе»,— пояснил министр туризма Ярославской области Дмитрий Добрынин.

По мнению губернатора Михаила Евраева, неделя «Золотого кольца», которая продлится до 21 ноября включительно, имеет стратегическое значение для развития внутреннего туризма и экономики региона.

«Наша область исторически играет особую роль в формировании маршрута Золотое кольцо России. Ярославль является его столицей, Ростов Великий и Переславль-Залесский — одними из самых популярных городов для посещения, а Углич и Рыбинск — важными точками притяжения. Но мы ставим перед собой более амбициозные задачи: не просто сохранять наследие, а активно развивать внутренний туризм, создавать современную инфраструктуру и новые турпродукты»,— прокомментировал господин Евраев.