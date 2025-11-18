В детских лагерях Башкирии этим летом отдохнули более 182 тысяч детей

Прошедшим летом в Башкирии в детских лагерях отдохнули и оздоровились 182,8 тыс. детей, сообщил Башстат. В 2024 году их количество составляло 188,7 тыс. человек.

В стационарных лагерях, работающих в специально созданных или приспособленных помещениях, отдохнули 181,1 тыс. детей. Из них 152,3 тыс. посетили сезонные лагеря, а 28,8 тыс. — круглогодичные. В палаточных лагерях провели время 1,7 тыс. детей.

Кроме детей из Башкирии, в лагерях на территории республики отдохнули более 15 тыс. детей из других регионов России. Из Челябинской и Свердловской областей приехали 14,8 тыс. детей, из Москвы и Московской области — 98, а из Татарстана — 57. Также в лагерях побывали 315 человек из районов Крайнего Севера.

Олег Вахитов