РЖД запустит более 700 дополнительных рейсов в новогодние праздники

«Российские железные дороги» (РЖД) объявили о назначении более 700 дополнительных рейсов поездов дальнего следования на новогодние праздники. Это должно удовлетворить спрос на билеты в период с 26 декабря по 12 января.

Дополнительные поезда будут курсировать по популярным маршрутам из Москвы в Адлер, Санкт-Петербург, Казань, Воронеж, Челябинск и другие города. Также будут назначены рейсы из Санкт-Петербурга в Мурманск, Ярославль и Архангельск, а также из Екатеринбурга, Тюмени и Перми в Котлас. РЖД также предложат рейсы между Самарой и Адлером, Нижним Новгородом и Кировом, Ростовом-на-Дону и Кисловодском.

В этот период РЖД планируют предложить более 5,5 млн мест. По ожиданиям компании, пиковая нагрузка придется на 30 декабря и 11 января.

В РЖД сообщили, что в праздничные дни будет курсировать почти два десятка туристских поездов, включая «Зимнюю сказку», «По Золотому кольцу», «В Карелию», «Рускеальский экспресс», «Жигулевские выходные», «Мороз-экспресс» и «Уральский экспресс».