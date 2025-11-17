Сигареты дымят в прошлое

Россияне бросают курить, продажи сигарет за год упали почти на четверть. К таким выводам пришли аналитики компании «Контур.Маркет». Они изучили больше 4 млн чеков, выданных в торговых точках по всей стране. Больше курильщиков стало только в одном регионе — в Красноярском крае. Там продажи увеличились на 5%. Кроме того, табачные изделия подорожали. Сейчас пачка в среднем стоит 232 руб., а год назад — 206 руб.

Курить в России действительно стали меньше. Привычка стала слишком дорогой, пояснил зам председателя Опоры России и основатель табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов: «Рынок сейчас составляет меньше 200 млрд сигарет в год. Еще буквально 10 лет назад рынок превышал 400 млрд. Идет планомерное снижение и он находится на достаточно низкой точке. Год к году мы не видим такого серьезного сокращения, как на 23%. Курильщиками в России являются, по разным данным, 23-27 млн человек.

Курение становится все более дорогой привычкой. И уже в рамках дорогой привычки многие потребители пытаются выбрать более дорогие бренды. Первая часть стоимости, что растущие акцизы, вторая часть — тенденция потребителей. Все больше и больше курильщиков выбирают наиболее качественные, и поэтому более дорогие, бренды. То есть вот эти две тенденции — увеличение стоимости акциза и премиализация потребления — толкают среднюю стоимость пачки наверх».

Сами продавцы табака говорят, что их бизнес только растет год от года. Но основа продаж вовсе не сигареты. Потребители не перестали курить, просто перешли на альтернативную продукцию. Это подтверждает и статистика по специализированным торговым точкам. За год их количество в стране увеличилось на 40%. Ассортимент в них постепенно меняется, говорит владелец франшизы Bazooka store Артем Лазука: «Продажи сигарет упали в пользу вейпов и нагревательного табака, которые считаются менее вредной альтернативой. Плюс нет неприятного запаха — это одна из причин. Вторая причина — все, кто торгуют табаком, не зарабатывают на сигаретах.

На сигареты установлена МРЦ, и наценка, которую получает владелец розничного магазина, составляет всего лишь 6-7%. На нагревательный табак — до 30%, а на вейпы 50-60%, но бывает и до 100%. Сигаретами торговать невыгодно — это во-первых. А во-вторых такой консервативный метод потребления никотина уже уходит в прошлое».

Сейчас бестабачные курительные смеси без никотина не облагаются акцизом. Но предполагается, что с 2026 года их приравняют к сигаретам. Правительство поддержало такой законопроект. Документ подготовила группа сенаторов. В пояснительной записке говориться, что доля бестабачных смесей на рынке достигает 40%.

Светлана Белова