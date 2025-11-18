Предательство Иуды, стихи Бродского и хит эпохи Возрождения

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут лекции об искусственном интеллекте, старинных фотографиях и археологии, состоятся кинофестивали, спектакли и концерты классической музыки. Какие культурные события ждут жителей и гостей города в конце осени, читайте в обзоре «Ъ-Приволжье».

Актер Сергей Топков в моноспектакле «Иуда»

Фото: Анна Рыбакова Актер Сергей Топков в моноспектакле «Иуда»

Фото: Анна Рыбакова

18 ноября в Доме актера им. В.В. Вихрова на улице Пискунова, 10 театр «Кварта» представит моноспектакль Милы Штепановой «Иуда» по повести Леонида Андреева «Иуда Искариот». Главную роль исполнит Сергей Топков. Спектакль о сложном внутреннем мире человека, способного на предательство, начнется в 19:00. Билет стоит 900 руб.

19 ноября в планетарии имени Г.М. Гречко на улице Революционная, 20 нижегородский IT-специалист Валерий Черепенников прочитает лекцию «Искусственный интеллект простыми словами». На встрече эксперт расскажет, как работает ИИ и почему он вызывает столько споров. Начало в 17:00. Вход свободный, по регистрации.

19 ноября в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А состоится двенадцатая встреча клуба любителей старинных фотографий. Журналист и автор краеведческих книг Светлана Кукина прочитает лекцию «Судьба семьи Куракиных как эхо истории автозавода», а председатель общественной организации Центр региональной культуры «Волжская коллекция» Дмитрий Макаров расскажет о волжских фотографиях М.П. Дмитриева советского периода. Мероприятие начнется в 18:00, для участия нужно зарегистрироваться.

Русский музей фотографии

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Русский музей фотографии

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

20 ноября в Русском музее фотографии откроется выставка «Фотоаппарат в руках музыканта», приуроченная к 175-летию со дня рождения скрипача, пианиста, педагога, общественного деятеля и основоположника профессионального музыкального образования в Нижнем Новгороде Василия Виллуана. «В фотозарисовках Виллуана отразились не только личные переживания, впечатления, увлечения. Он оставил нам фотографии с видами старого Нижнего, его улиц, домов. Его удивительные фотопортреты сохранили очарование ушедшей эпохи, в них история нашего города, истории его людей»,— рассказали организаторы. На открытии в 18:00 выступят студенты Нижегородской консерватории. А в 17:30 21 ноября в музее откроется выставка «Волчок», в экспозиции будет собрано около 40 фотографий со съемочной площадки одноименного приключенческого комедийного фильма и игровой реквизит. Первая выставка будет работать до 25 января 2026 года, вторая — до 14 декабря 2025 года. Посетить их можно по единому билету в музей. Обычный стоит 300 руб., льготный — 150 руб.

20 ноября в Волго-Вятском филиале Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля) музыковед Ксения Ануфриева прочитает лекцию «Главный хит эпохи Возрождения». Начало в 19:00. Обычный билет стоит 500 руб., льготный — 250 руб.

20 ноября в Пакгаузе на улице Стрелка, 21Ж выступит московский квартет Opensound Orchestra. Станислав Малышев (скрипка), Инна Зильберман (скрипка), Ксения Жулева (альт) и Ольга Калинова (виолончель) исполнят произведения современных композиторов, написанные с разницей почти в век. Со сцены прозвучат «Три русские песни» Владимира Кобекина, «Пять песен на Рождество» Настасьи Хрущевой, «Охотничий» Йорга Видманна, «Заповеди блаженства» Владимира Мартынова, «Company» Филипа Гласса, «Струнный кваретет» Павла Карманова и «Струнный квартет №1» Дмитрия Шостаковича. Концерт начнется в 19:00, билеты — от 500 руб. до 2 тыс. руб.

Шоу «Техно-месса»

Фото: vk.com / palestrina_show Шоу «Техно-месса»

Фото: vk.com / palestrina_show

20 ноября в концертном зале «МТС Live Холл» на Октябрьской площади состоится хоровое шоу с оркестром «Техно-месса». Техно-хор Palestrina и мультижанровый дуэт Mattgene Матвея Омутова и Евгения Медведева соединят классическую и электронную музыку. В программе — песня проекта Era «Ameno», траурная заупокойная месса Вольфганга Амадея Моцарта «Lacrimosa», композиции «O Fortuna» Карла Орфа, «Agnus Dei» Сэмюэла Барбера, «Miserere Mei» Грегорио Аллегри и «Cold Song» Генри Перселла. Концерт начнется в 19:00, билеты — от 2,8 до 6,1 тыс. руб.

21 ноября в консерватории имени М.И. Глинки на улице Пискунова, 40 пройдет концерт класса ударных инструментов. Классическую и современную музыку сыграют Илья Трофимов, Александр Климов, Валерия Теплякова, Алексей Зорин, Николай Семенов и Алексей Бабенков. Начало в 18:30, билеты стоят 400 и 500 руб.

21 ноября в Арсенале состоится лекция «Пикассо. Девочка на шаре». О творчестве художника расскажет культуролог Римма Газе. Встреча начнется в 19:00, билет стоит 500 руб.

Вечерние Пакгаузы

Фото: Geometria Вечерние Пакгаузы

Фото: Geometria

21 ноября в Пакгаузе на улице Стрелка, 21Ж пройдет концерт «Моцарт навсегда». Музыка австрийского композитора исполнят солистки Яна Дьякова (меццо-сопрано) и Ольга Давнис (фортепиано) и оркестр La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета под управлением Дмитрия Синьковского. Выступление начнется в 19:00, билеты стоят 2,5 и 3 тыс. руб.

21 ноября в «Нетеатре» на улице Большая Покровская, 4Д — осенний вечер романса. В исполнении Ксении Кульковой и Романа Полякова прозвучат как старинные произведения, так и песни на стихи Федора Тютчева, Алексея Апухтина, Марины Цветаевой, Булата Окуджавы, Юлии Жадовской, Сергея Есенина, Александра Вертинского. Концерт начнется в 19:00, билеты — от 600 до 800 руб.

С 21 ноября по 6 декабря в Доме архитектора на Верхневолжской набережной, 2 будет проходить кинофестиваль об архитектуре «ЛАФ». В программе — семь историй о мегаполисах и провинциях, архитектурных объектах и людях, изменивших облики отдельных городов и ставших авторами революционных идей в области проектирования, строительства и дизайна, рассказали организаторы. 21 ноября покажут фильм «E.1027. Эйлин Грей: Дом у моря» (Швейцария, 2024), 22 ноября — «Свет без солнца» (Дания, 2022), 23 ноября — «Алфавит Манджаротти» (Италия, 2022). Кино будут демонтрировать в оригинале с русскими субтитрами. Билет на один сеанс стоит 500 руб.

Археологическая находка

Фото: Нижегородский музей-заповедник Археологическая находка

Фото: Нижегородский музей-заповедник

22 ноября на выставке «Град на усть Оки» в Никольской башне кремля Нижегородский музей-заповедник проведет программу «Археология: от раскопа до музея». Участники познакомятся с материальной культурой средневекового Нижнего Новгорода, узнают о погребальном обряде мордовских племен, спустятся на ранее закрытый подземный ярус башни, где смогут поучаствовать в импровизированных археологических раскопках. Мероприятие запланировано на 11:00 и 15:00, билет стоит 1 тыс. руб.

22 ноября на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1 пройдет новая встреча читательского клуба Анны Медведевой. В этот раз событие будет посвящено жизни французского поэта и кинодраматурга Жака Превера. Среди его друзей — художники Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Рене Магритт, поэт Гийом Аполлинер. Вершиной творчества Жака Превера считается фильм «Дети райка» 1945 года, его относят к классике мирового кино. Встреча читательского клуба начнется в 11:00. Для участия нужно зарегистрироваться.

22 ноября на сцене Дома актера им. В.В. Вихрова на улице Пискунова, 10 — моноспектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион». Актер московских «Театра наций», «Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова» и МХАТ Георгий Иобадзе в роли мальчика Зурико расскажет о жизни в маленькой грузинской деревушке, своих друзьях, семье и первой любви. Спектакль начнется в 19:00, билеты — от 1,5 до 2,5 тыс. руб.

Концерт духовой музыки в Пакгаузе

Фото: vk.com / operann Концерт духовой музыки в Пакгаузе

Фото: vk.com / operann

22 ноября в Пакгаузе на улице Стрелка, 21Ж состоится концерт духовой музыки «Обратные горизонты». В программе — композиции Жана Франсе, Фредерика Ржевски, Дьёрдя Лигети, Павла Хааса, Лучано Берио и Вольфганга Амадея Моцарта. Музыку исполнят солисты оркестра La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета. Начало в 19:00, билеты — от 500 руб. до 1,3 тыс. руб.

22 и 23 ноября Театр юного зрителя на улице Горького, 145 будет показывать спектакль Филиппа Гуревича «Обломов». В трактовке драматурга Лары Бессмертной эта история не про лень. Бездействие Ильи Обломова рассматривается как тихий бунт против мира и общества, которое хочет навязать свои представления о счастье. Доброта Штольца, Ильинской и Пшеницыной агрессивна, их помощь — насилие, считают создатели новой постановки. Одним из главных персонажей в спектакле становится мать Обломова, она ведет зрителей через эту историю, говоря о своей вине за то, что не смогла подготовить сына к вхождению в этот безжалостный мир. В субботу спектакль покажут в 18:00, в воскресенье — в 15:00. Билеты — от 500 руб. до 1,5 тыс. руб.

23 ноября «Заповедные кварталы» приглашают в Усадьбу Гусевых на улице Славянская, 4 на программу «Согревающие вкусы осени». Гости смогут продегустировать три безалкогольных напитка (сбитень, яблочный сидр и вишневый пунш), приготовленных по старинным рецептам, а ведущая Юлия Полякова расскажет, какие осенние праздники отмечали в России на рубеже XIX–XX веков и какие блюда веками согревали русские усадьбы. Мероприятие начнется в 15:00, билет стоит 2,3 тыс. руб.

Нижегородский планетарий имени Г.М. Гречко

Фото: vk.com / nnovplanetary Нижегородский планетарий имени Г.М. Гречко

Фото: vk.com / nnovplanetary

23 ноября в планетарии имени Г.М. Гречко на улице Революционная, 20 телеведущий, режиссер, актер Владимир Глазунов представит поэтический моноспектакль «Бродский. История жизни». Со сцены прозвучат стихи, дневниковые записи, отрывки писем и интервью и любимая музыка поэта. Начало в 18:00, билеты — от 2 до 2,7 тыс. руб.

23 ноября в филармонии имени М.Л. Ростроповича во втором корпусе кремля прозвучит литературная композиция «Софья» на основе произведений Льва Толстого и мемуаров его жены с музыкой Бетховена, Шуберта, Шопена, Прокофьева. Программу исполнят актриса театра и кино Ксения Громова и пианист Алексей Тимушев. Концерт начнется в 18:00, билеты — от 600 руб. до 1 тыс. руб.

До 23 ноября в городе будет проходить фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. Площадками стали кинотеатры «Рекорд», «Орленок», «Синема Парк Фантастика» и музей «Арсенал». В программу вошли фильмы о французском кинорежиссере Мишеле Гондри, американском кинематографисте Дэвиде Линче, американском архитекторе Элиоте Нойесе, английском фотографе Мартине Парре, немецком художнике Ансельме Кифере и американском баскетболисте Майкле Джордане. Зрители смогут увидеть фильмы о гигантских тыквах и мировых рекордах («Король тыкв»), зрелых спортсменах и борьбе с предубеждениями («Выход из воды»), скейтбординге («Семейный портрет»), мебели («Два стула»), дачной жизни («Дача-культ») и борьбе с алкоголизмом («Трезвое село»). Билеты в «Рекорде» и Арсенале стоят 300 руб., в «Орленке» — 300-350 руб., в «Синема Парк Фантастика» — 430 руб.

Какие выставки продолжают работу До 20 ноября в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9 открыта выставка «Закулисье глянца», созданная совместно с журналом «НН.Собака.ru». До 23 ноября в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка «Век пластика», созданная Московским музеем дизайна. До 23 ноября в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского открыта 33-я выставка культурного проекта «Осенний вернисаж». До 27 ноября в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыта выставка гербов и монограмм «Старинных букв переплетенье». До 30 ноября в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В открыта выставка «Туман» — первый студийный проект дуэта Lovemarket, вошедший в программу Первой международной экобиеннале. До 30 ноября в Игрушечном музее на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка «Играем и помним: история войны в игрушках». До 10 января в Дмитриевской башне нижегородского кремля открыта выставка «Сороковые-роковые». До 18 января в корпусе НГХМ «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3) открыта выставка «Шифр и символ. Аллегории в искусстве». До 25 января в Манеже кремля открыта выставка «Виктор Васнецов. Радость праведных. Религиозная живопись и графика». До 25 января в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка одного из ведущих мастеров отечественной графики 1960-1980-х годов Гурия Захарова «И жизнь, и слезы, и любовь». До 1 марта в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Пантикапей. Из прошлого в будущее».

Подготовила Елена Ковалева