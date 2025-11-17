В Саратове СК возбудил дело о мошенничестве сотрудников управляющей компании

В Саратове следствие возбудило уголовное дело по факту мошенничества и ненадлежащего выполнения работ и оказания услуг управляющей компанией (ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, с марта 2020 года по ноябрь 2025 года сотрудники ООО «УК "Стандарт"» не занимались техобслуживанием и ремонтом общего имущества дома № 7 по улице Заречной в Саратове. И хотя управляющая компания фактически не оказывала услуги и работы, продолжала ежемесячно взимать за них плату с жильцов.

Следствию предстоит оценить действия ответственных лиц УК. В производстве СК находится уголовное дело по факту халатности при переселении жильцов из аварийного дома.

Павел Фролов