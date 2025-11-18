В счет будущих проектов

С начала 2025 года московские власти выплатили в виде компенсаций владельцам изъятых земель под будущие проекты комплексного развития территории (КРТ) и в рамках программы реновации жилья 2,6 млрд руб. Сейчас в столице активно реорганизуются промзоны, а место хрущевок занимают современные дома, для чего властям и потребовался большой объем свободных земель, отмечают эксперты. По данным градостроительного комплекса Москвы, на этих площадках сейчас строится более 30 млн кв. м недвижимости.

За 2025 год общий размер возмещения собственникам изъятого имущества в Москве составил 2,6 млрд руб., что почти в пять раз больше год к году, подсчитали в сервисе Rusprofile. Всего за текущий год в столице было изъято 110,1 тыс. кв. м недвижимости против 2,9 тыс. кв. м годом ранее, уточняют аналитики. Такой рост продиктован активной реализацией в Москве проектов в рамках программы КРТ, организованной мэрией столицы, считает управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев. Часть прироста объема возмещений обеспечила программа реновации, уточняет руководитель коммерческой практики адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Жанна Колесникова.

В градостроительном комплексе Москвы заявили “Ъ”, что новое строительство, в том числе улично-дорожной сети, метро, жилья и социальных объектов, требует реорганизации существующих территорий и в этом случае под изъятие попадают участки и недвижимость разного функционального назначения.

Механизм КРТ, предполагающий реновацию территорий в кооперации властей и девелоперов, в целом по России был запущен в 2020 году, однако активнее всего такие проекты реализуются в Москве. Как уточнили “Ъ”, в градостроительном комплексе города на начало ноября 2025 года на стадии реализации находится 142 проекта КРТ, где примерно на 1,5 тыс. га возводится свыше 30 млн кв. м недвижимости. Но это не предел. К концу 2026 года в Москве совокупная площадь, где реализуются проекты КРТ, может превысить 5,5 тыс. га, прогнозирует директор департамента земельных проектов консалтинговой компании NF Group Максим Чернядьев.

По словам Вадима Тедеева, сейчас эта программа охватывает не только промзоны, но и практически любые неэффективно используемые территории. Как правило, отмечает партнер консалтинговой компании CMWP Юлия Токарева, изымаются объекты производственного и складского назначения, которые позже заменяются на современную деловую инфраструктуру.

Процедура изъятия недвижимости и порядок выплат компенсаций регламентируются статьей 56.12 Земельного кодекса РФ и постановлением правительства Москвы 941-ПП от 23 декабря 2015 года. Размер возмещения определяется по результатам оценки ее рыночной стоимости, в компенсацию также включаются убытки, причиненные собственникам изъятием, подчеркивают в столичном градостроительном комплексе.

Сейчас власти города серьезно изменили подход к оценке стоимости изымаемого имущества: она становится более объективной и учитывающей рыночные условия, отмечает партнер практики «Недвижимость» консалтинговой компании Neo Арина Матвеева. Это, по ее словам, подталкивает к росту выплачиваемую владельцам недвижимости сумму.

Глава столичного юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев обращает внимание, что нередки случаи, когда оценку компенсации выполняет не город, а застройщик. В таком случае оценка возмещения нередко занижается. Впрочем, если стороны не могут согласовать сумму компенсации, город обращается в суд, чтобы установить объем выплат и изъять имущество, уточняют в градостроительном комплексе. В будущем общая площадь изъятого имущества будет постепенно снижаться, пока жилищный рынок не восстановится после кризиса, считает Алмаз Кучембаев.

София Мешкова