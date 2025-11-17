Нововоронежские атомщики поделились с коллегами из Узбекистана опытом в области организации техобслуживания и ремонта энергоблоков

Представители «Дирекции по строительству АЭС» и Агентства по развитию атомной энергетики при Кабинете министров Республики Узбекистан («Узатом») посетили Нововоронежскую АЭС, чтобы познакомиться с особенностями организации технического обслуживания и ремонта энергоблоков.

Фото: Ольга Мартынова, Управление коммуникаций НВ АЭС

Сначала делегаты посетили нововоронежский филиал «Технической академии Росатома», где им показали тренажеры и мастерские, в которых обучается персонал атомной станции. Во второй день визита гости побывали в турбинном цехе инновационного энергоблока поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 и мастерских цеха централизованного ремонта.

«Мы приехали, чтобы изучить практический опыт Нововоронежской АЭС по эксплуатации и ремонту энергоблоков. Особенно нас интересует организация работы ремонтного цеха, а также планирование планово-предупредительных ремонтов. Полученные здесь знания будут нам крайне полезны для формирования собственной эксплуатирующей организации. Они позволят уже на старте заложить надежную систему будущей АЭС», - прокомментировал специалист «Дирекции по строительству АЭС» Республики Узбекистан Давлатшох Ахроров.

«Это возможность изнутри увидеть работу атомной станции с таким обширным опытом, как у Нововоронежской АЭС. Помимо обслуживания и ремонта оборудования, нам было интересно узнать, как готовят персонал, какие существуют требования к его обучению. Мы находимся в начале пути строительства атомной станции, и нам важно понять все нюансы, чтобы избежать ошибок и выстроить у себя эффективный подход к подготовке кадров», - подчеркнул представитель «Узатом» Давран Исанбеков.

На данный момент в Джизакской области Республики Узбекистан ведется строительство первой в стране атомной станции малой мощности (АСММ) с реакторами РИТМ-200Н. Станция со сроком службы до 60 лет станет безуглеродным источником энергии, позволяющим сократить выбросы СО на 1,8 млн тонн в год. Работы на площадке начались летом 2024 года.