Чистопольскому часовому заводу присвоили звание трудовой доблести
Чистопольскому часовому заводу «Восток» присвоили республиканское звание «Предприятие трудовой доблести. 1941–1945 гг.». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации республики.
Звание присвоено за массовый трудовой героизм и самоотверженность работников промышленного предприятия, обеспечившего бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны.
Чистопольский часовой завод основан в 1942 году. В годы войны предприятие выпускало мины разного назначения с часовым механизмом. В 1943 году завод начал производство первых часов К-43 «Кировские», которые использовали солдаты на фронте. После окончания войны завод перешел на выпуск механических наручных часов.