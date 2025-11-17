В СКФО анонсировали III Всероссийскую инвестиционную премию «Вершина»

17 ноября 2025 года Кавказский инвестиционный форум объявил о начале приема заявок на участие в Третьей Всероссийской инвестиционной премии «Вершина». Крайний срок подачи заявок – 1 марта 2026 года, сообщили в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.

Имена лауреатов будут объявлены на торжественной церемонии в рамках форума КИФ-2026, который пройдет с 17 по 19 мая 2026 года в Минеральных Водах на площадке МВЦ «МинводыЭкспо». Организатор форума — Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития и Правительства Ставропольского края.

Премия «Вершина» направлена на выявление и поощрение успешных инвестиционных проектов, существенно влияющих на социально-экономическое развитие регионов и национальной экономики. Участникам предлагается представить проекты, реализованные с 2023 по 2026 год, отличающиеся инновационностью и применением передовых технологий. Конкурс проводится по 11 номинациям, к участию допускаются как физические лица — граждане России, так и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с российским законодательством.

Отбор проходит в несколько этапов. Сначала экспертная комиссия проводит оценку поступивших заявок. Затем финалистов и победителей определяет жюри, в состав которого входят руководители федеральных исполнительных органов и ключевых российских компаний. Вице-премьер Александр Новак отметил, что премия обращает внимание на реальные достижения в инвестиционной сфере и подчеркивает их значимость для регионов и экономики в целом.

В 2025 году премия «Вершина» привлекла 266 заявок из 49 регионов России. Наибольшую активность проявили Москва, Чеченская Республика и Республика Дагестан, что подтверждает рост динамики инвестиционной среды в этих регионах. Премия стала авторитетной платформой для инвестиционного сообщества, ежегодно объединяя лучших специалистов и лидеров проектов, внесших вклад в развитие инвестиционного потенциала и экономический рост регионов.

Станислав Маслаков