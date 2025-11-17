Махачкала получила паспорт готовности к отопительному сезону
Столица Дагестана получила паспорт готовности к отопительному сезону 2025–2026 годов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как отметили в муниципалитете, отдельное внимание при подготовке к отопительному зимнему периоду было уделено формированию оперативного резерва для обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры.
Все службы столицы укомплектованы необходимыми аварийными бригадами, оборудованием и специализированной техникой.