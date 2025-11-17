Оренбургский ГПЗ увеличил прием газа с Карачаганак после приостановки из-за атаки ВСУ

Оренбургский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) 17 ноября принимает с месторождения Карачаганак на западе Казахстана 815 тыс. куб. м сырого газа в час. Это 82% от плановых объемов, сообщили «Интерфакс-Казахстан» в Минэнерго республики.

19 октября оренбургский ГПЗ попал под удар БПЛА. Загорелся один из цехов предприятия, была частично повреждена инфраструктура. В результате завод временно прекратил прием сырого газа с Карачаганак.

22 октября отгрузку газа возобновили в объеме 200 тыс. куб. м в час. Нормальный режим работы ГПЗ — 840 тыс. куб. м.