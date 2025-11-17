Спецпредставитель Титов назвал невыполнимой программу устойчивого развития ООН

Страны ООН выполнили только 17% целей устойчивого развития на 2020-2030 годы, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов. По его мнению, главная проблема — дефицит финансирования программы, который превысил $4 трлн.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Борис Титов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это программа, предложенная западными странами, с огромными целями, которые оказались практически невыполнимы,— сказал господин Титов на форуме ШОС по устойчивому развитию (цитата по "Интерфаксу").— Это было понятно с самого начала, оно и случилось».

Борис Титов призвал страны Шанхайской организации сотрудничества создать программу устойчивого развития мира после 2030 года. «Мы должны уже сегодня продумать основные направления, какие вызовы больше всего сегодня волнуют человечество, продумать пути их решения»,— добавил он.

ООН приняла программу устойчивого развития в 2015 году. Цель — «положить конец нищете, голоду, СПИДу и дискриминации в отношении женщин». Программа включает 17 задач. Среди них — оказание помощи наиболее уязвимым слоям населения, поддержка сообществ, пострадавших от конфликтов и стихийных бедствий, повышение производительности сельского хозяйства и другие.