Новым гендиректором онлайн-кинотеатра Start стал бывший топ-менеджер Spotify

Илья Алексеев, бывший гендиректор музыкального сервиса Spotify, возглавил онлайн-кинотеатр Start. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Изменение датировано 12 ноября. До этого гендиректором ООО «Старт.ру» числилась Юлия Миндубаева — исполнительный директор группы компаний, с 18 сентября — Юлия Илоян.

В Start уточнили, что фактически сервисом управлял гендиректор группы компаний Эдуард Илоян. Он продолжит отвечать за операционные результаты и стратегическое развитие ГК, а также будет участвовать в формировании контентной политики. «Илья Алексеев будет находиться в прямом подчинении у него»,— сказали в компании.

Юлия Юрасова