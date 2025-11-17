На Ставрополье остатки химикатов в почве спровоцировали проблемы озимой пшеницы

В Ставропольском филиале Россельхозцентра провели исследование почвы и растений озимой пшеницы после жалоб аграриев на пожелтение всходов, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Пресс-служба филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю

Анализы с использованием хромато-масс-спектрометрии выявили остатки двух селективных гербицидов — 2,4-Д кислоты и тербутилазина. Их концентрации соответствовали нормативам, но могли вызывать угнетение растений. Эти препараты применяли против сорняков на полях с предшественниками пшеницы — кукурузой и подсолнечником.

Несмотря на нормативное содержание, остаточные пестициды нарушают химические и биологические процессы в почве, снижая ее плодородие и вызывая дисбаланс экосистемы. Это способствует появлению новых вредителей и болезней, что тормозит урожайность. Ставропольские аграрии получили рекомендации по соблюдению севооборота и регламентов применения пестицидов, а также переходу на биологические средства защиты.

В региональном Россельхозцентре отмечают успешный опыт использования биопрепаратов — бактериальных и грибковых антагонистов патогенных микроорганизмов. Эти препараты не накапливаются в почве и растениях, безопасны для экологии и сельхозпродукции, доказали эффективность в борьбе с корневыми гнилями, бактериозами и листовыми болезнями. Биофунгициды доступны по цене и востребованы среди сельхозпроизводителей края.

Проверка остатков пестицидов проводится регулярно с помощью хромато-масс-спектрометрии, способной обнаружить вещества в долях миллиграмма на килограмм. Так, по данным исследований на сельхозучастках, концентрация 2,4-Д в почве обычно не превышает 0,006 мг/кг, что считается допустимым порогом. Вместе с тем ученые предупреждают, что даже такие остаточные количества влияют на почвенные процессы, негативно отражаясь на экологии и качестве урожая.

Станислав Маслаков