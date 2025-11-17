Владимир Путин наградил орденом Дружбы губернатора ХМАО Руслана Кухарука

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслана Кухарука, соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу»,— говорится в документе. Награда присваивается за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, сохранение культурного наследия, благотворительность и развитие международного сотрудничества.

Руслан Кухарук стал главой региона в 2024 году, сменив на посту Наталью Комарову, которая возглавляла Югру с 2010 года. Ранее, с 2018 года господин Кухарук был мэром Тюмени. До 2011 года он работал в департаменте имущественных отношений Тюменской области, где занимал должности ведущего специалиста, начальника отдела правового обеспечения земельных отношений, начальника управления распоряжения и аренды земельных участков. С 2011 года работал директором департамента земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени, а в 2016 году стал заместителем главы администрации муниципалитета.

Полина Бабинцева