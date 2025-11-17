Мишустин впервые встретился с премьером Монголии после попытки его отстранения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с главой правительства Монголии Гомбожавын Занданшатаром на полях заседания Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Москве, сообщила пресс-служба правительства РФ. Это первая встреча премьеров после октябрьской неудачной попытки депутатов парламента отстранить господина Занданшатарома от власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В ходе встречи Михаил Мишустин подтвердил, что Россия считает Монголию «стратегическим партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Он также заверил, что в настоящее время стороны «формируют благоприятные условия для продвижения стратегических проектов в энергетике, в промышленности, транспортной сфере, гуманитарных отношениях».

В октябре депутаты Великого государственного хурала (парламента) пытались отстранить Гомбожавына Занданшатара с поста главы кабинета министров. К тому моменту он занимал эту должность менее чем полгода. Премьер намекал на то, что кризис спровоцировали люди, недовольные его борьбой с хищениями в угледобывающей отрасли — ключевой для монгольской экономики. Уход в отставку главы правительства одобрили 71 из 111 присутствующих 17 октября на пленарном заседании депутатов, однако часть других парламентариев подали в Конституционный суд (КС) иск с целью оспорить это решение. Конституционный суд Монголии постановил, что резолюция парламента страны об отставке премьер-министра Гомбожавын Занданшатара нарушает основной закон Монголии.

Анастасия Домбицкая