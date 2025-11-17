Почти пять миллионов россиян получат прибавку к зарплате с 1 января

С 1 января 2026 года заработная плата вырастет у 4,6 млн россиян. Это произойдет из-за увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

«Заработная плата выросла у 4,2 млн работников (после прошлого повышения МРОТ.— “Ъ”), а с 1 января 2026 года вырастет еще практически у 5 млн работников»,— рассказал господин Черногаев.

Глава ФНПР напомнил про дополнительные выплаты за наставничество на работе. По его словам, эта норма коснулась 4 млн человек. Владимир Путин назвал меру очень важной.

Изменения в ст. 1 ФЗ о минимальном размере оплаты труда вступят в силу с 1 января 2026 года. МРОТ составит 27 093 руб. (+20,7% год к году) и превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2%.