Блогера-язычника задержали по обвинению в педофилии

В Москве задержали местного жителя, подозреваемого в совращении малолетних. Против него возбудили уголовное дело о развратных действиях, иных насильственных действиях сексуального характера, а также действиях сексуального характера с несовершеннолетним. Фигуранта отправили в СИЗО, рассказали в столичном управлении СКР.

По версии следствия, зимой 2024 года обвиняемый завел переписку с 11-летней девочкой, которую вынуждал отправлять интимные фото. Также он отправлял ей развратные видео. Во время личной встречи он «совершил в отношении девочки иные насильственные действия сексуального характера». Еще один эпизод произошел в октябре 2025 года, жертвой стала 13-летний девочка. Следствие проверяет, могли ли быть другие пострадавшие от действий злоумышленника.

«РЕН ТВ» сообщило со ссылкой на источник, что арестованный — блогер по имени Сергей Н. Он публиковал видео мистической и языческой тематики и обращался к аудитории «братья и сестры».

Никита Черненко