В конкурсе на пост главы Кишерти примут участие два человека

На пост главы Кишертского округа претендуют начальник управления экономики муниципалитета Оксана Кобякова и действующий руководитель территории Наталья Колобова. Об этом сообщает газета «Звезда».

Наталья Колобова

Фото: администрация Кишертского округа Наталья Колобова

Свои программы развития округа кандидаты на пост главы представят 25 ноября депутатам местной думы.

Госпожа Колобова была избрана главой Кишертского округа в декабре 2020 года. Срок ее полномочий составляет пять лет.