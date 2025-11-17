В конкурсе на пост главы Кишерти примут участие два человека
На пост главы Кишертского округа претендуют начальник управления экономики муниципалитета Оксана Кобякова и действующий руководитель территории Наталья Колобова. Об этом сообщает газета «Звезда».
Наталья Колобова
Фото: администрация Кишертского округа
Свои программы развития округа кандидаты на пост главы представят 25 ноября депутатам местной думы.
Госпожа Колобова была избрана главой Кишертского округа в декабре 2020 года. Срок ее полномочий составляет пять лет.