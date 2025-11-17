Умерла профессор Московской консерватории Людмила Кокорева

Профессор Московской консерватории Людмила Кокорева умерла в возрасте 88 лет, сообщили в пресс-службе учреждения. О дате и месте церемонии прощания в консерватории пообещали сообщить позднее.

Людмила Кокорева исследовала историю французской музыки. На основе архивных материалов она написала первую в России монографию о жизни и творчестве французского композитора Дариюса Мийо. Позднее она продолжила изучение творчества музыканта в книге «Клод Дебюсси», выпущенной в 2010 году.

Преподавательской деятельности Людмила Кокорева отдала более 60 лет. В 60-е она преподавала теоретические дисциплины в Московском музыкальном училище имени М.М. Ипполитова-Иванова. С 1970 года и до последних дней она преподавала на кафедре истории зарубежной музыки Московской консерватории. Там она вела курсы по истории зарубежной музыки на фортепианном, струнном, вокальном, дирижерско-хоровом и композиторском факультетах. В 2000-х преподавала сольфеджио в Московском колледже музыкального исполнительства имени Ф. Шопена. В числе диссертантов госпожи Кокоревой — пианисты Евгения Кривицкая, Александр Куликов, Юлия Казанцева и Александр Чернышов.

Полина Мотызлевская