В Дагестане шестерых жителей подозревают в создании террсообщества

В Дагестане Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении шести жителей по обвинению в организации террористического сообщества и подготовке посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ и ч. 1 ст. 30, ст. 317 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, летом 2025 года подозреваемые создали в Махачкале создали сообщество и планировали напасть на сотрудников полиции. Довести преступный умысел до конца подозреваемым не удалось – их задержали правоохранители.

Подозреваемые заключены под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела.

Константин Соловьев