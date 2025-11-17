«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со словами «пошлый» и «Латвия»

Радиостанция УВБ-76, известная в народе как «радио Судного дня» или «Жужжалка», передала шесть новых слов за день. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.

Первое сообщение в эфире появилось в 11:11 мск и содержало слово «Жеребость». Затем, в 12:36, прозвучало слово «Оцинковщик», спустя семь минут — «Лесолед». Вторая половина дня была отмечена серией из трех сообщений: в 14:04 прозвучало «Болонский», около 14:35 — «Пошлый», а завершило цепочку слово «Латвия» в 14:40.

Радиостанция УВБ-76 работает с конца 1970-х годов на частоте 4625 кГц и в основном транслирует монотонный жужжащий звук. Время от времени «Жужжалка» передает короткие голосовые сообщения с сочетаниями букв, цифр и загадочных слов. По одной из версий, станция используется военными или разведывательными ведомствами России.