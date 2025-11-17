Суд приостановил деятельность предприятия «Мир Суши» в Ижевске на 90 суток

Суд Ижевска приостановил деятельность предприятия по доставке суши и роллов «Мир Суши» (ООО «Компания Актив») на 90 суток. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Решение было принято в связи с выявлением случаев кишечной инфекции среди клиентов компании. Специалисты управления провели контрольно-надзорные мероприятия, в ходе которых обнаружили нарушения санитарного законодательства.

Среди основных нарушений: отсутствие технологических документов на продукцию, несоответствие маркировки разделочного инвентаря, а также отсутствие производственного контроля и складов для хранения продуктов.

По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении, материалы переданы в суд. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Анастасия Лопатина