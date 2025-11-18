Вексельные истории в компании ФЖС

Республиканская инвестиционная компания «Региональный фонд» и государственный девелопер Фонд жилищного строительства Башкирии пришли к мировому соглашению по спору, который, казалось, завершился в 2021 году. Тогда Регфонд смог взыскать с застройщика более 108 млн руб. долга с процентами и пени по вексельным платежам. Около месяца назад инвестиционная компания отказалась от требования части задолженности, взяв в залог квартиры, парковочные места и недостроенный дом общей рыночной стоимостью более 264 млн руб.

Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение об условиях погашения задолженности по вексельным платежам между двумя республиканскими компаниями — застройщиком АО «Фонд жилищного строительства Башкирии» (ФЖС РБ) и государственным инвестором АО «Региональный фонд» (Регфонд).

Как сообщал «Ъ», в августе 2016 года «Регфонд» приобрел у застройщика 10 векселей за 250 млн руб., средства девелопер использовал для завершения строительства проблемных объектов. Погасить векселя ФЖС должен был не ранее ноября 2016 года с начислением 11,5% годовых (см. «Ъ» от 17 апреля 2018 года и от 3 сентября 2021 года).

В августе 2017 года Регфонд предъявил долговые расписки к оплате, однако застройщик погашать их отказался, что стало поводом для судебных разбирательств. 7 марта 2018 года арбитражный суд Башкирии взыскал с ФЖС РБ около 299 млн руб. задолженности.

В течение следующих двух лет девелопер погасил большую часть долга в основном благодаря взаимному зачету встречных требований, однако 31,4 млн руб. остались непогашенными. С марта 2018-го по октябрь 2020 года проценты и пени к этой сумме достигли 76,6 млн руб. Таким образом, суммарная задолженность ФЖС РБ перед Регфондом достигла 108 млн руб., эту сумму инвестиционная компания взыскала в июне 2021 года в арбитражном суде Башкирии. Вышестоящие инстанции оставили решение в силе.

АО «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» принадлежит правительству региона, действует с 1998 года (до нынешнего сентября — как госпредприятие), занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости. С 2011 года фонд специализируется на завершении строительства домов для обманутых дольщиков и возводит социальные объекты. В прошлом году убытки ФЖС РБ составили 217,7 млн руб. при выручке 470,6 млн руб. За последние четыре года совокупный убыток организации превысил 613 млн руб.

АО «Региональный фонд» принадлежит республике, выполняет функции государственного инвестора, владеет и управляет пакетами акций НефАЗ, «Башкиравтодор», «Стронег» и других. В прошлом году выручка Регфонда составила 122,3 млн руб., убыток — более 3,2 млрд руб.

Почти четыре года спустя вступления судебных актов в законную силу сторону пришли к мировому соглашению о порядке погашения задолженности: Регфонд отказался от взыскания 38,3 млн руб. пени, начисленных с марта 2018-го по октябрь 2020 года, а также от начисления пени с ноября 2020 года по день фактической уплаты основной суммы долга — 31,4 млн руб. долга (к началу этого года январю сумма снизилась до 6,2 млн руб.)

В то же время, до начала зимы ФЖС должен выплатить около 49,8 млн руб. процентов (не считая доначислений на оставшиеся 6,2 млн руб. долга по векселям). В качестве гарантии возврата этой суммы Регфонд взял в залог недвижимость общей рыночной стоимостью 264,2 млн руб. Самым дорогим предметом залога стал недостроенный жилой дом в Октябрьском за 210,1 млн руб. В числе другого имущества — четыре квартиры и офис на уфимской улице Блюхера, а также 28 парковочных мест в гаражах и парковках на улицах Заки Валиди и Академика Ураксина.

Представитель ФЖС РБ Рауль Сайфуллин рассказал «Ъ-Уфа», что векселя использовались для решения проблем обманутых дольщиков жилого комплекса «Солнечный» (предыдущий застройщик АО «СтройПроектЦентр» признан банкротом в 2017 году).

По словам господина Сайфуллина, заключение мирового соглашения с Регфондом затянулось из-за долгих споров вокруг цены оставления заложенного имущества, за счет которого и была погашена значительная часть долга. Также процедуре сопутствовал сложный процесс внутрикорпоративных процедур.

Несмотря на отсутствие свободных денежных средств для расчетов, ФЖС РБ последовательно урегулирует отношения со всеми кредиторами для выхода из кризиса, подчеркнул представитель компании.

По мнению гендиректора юридической компании Enterprise Legal Solutions Анны Барабаш, заключая мировое соглашение, стороны стремились найти баланс между интересами Регфонда и реальными возможностями застройщика. Четырехкратное превышение суммы залогового обеспечения размера задолженности демонстрирует, полагает эксперт, прагматичный подход обеих сторон к разрешению затянувшегося конфликта.

Идэль Гумеров