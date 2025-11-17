В Сызрани задержали участников ОПГ за незаконную игорную деятельность

В Сызрани двое участников ОПГ задержаны при силовой поддержке ОМОН «Орлан», Возбуждено уголовное дело в отношении пятерых местных жителей в возрасте от 32 до 58 лет, подозреваемых в совершении преступления по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования, совершенные организованной группой). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

По версии следствия, в прошлом году фигуранты использовали помещение на ул. Ульяновской в качестве игорного заведения. Они незаконно проводили азартные игры, используя игровое оборудование, и получали материальную выгоду.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении двоих задержанных. Остальным трем подозреваемым женщинам, которые дали признательные показания о своем участии в преступлении, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Руфия Кутляева