Надзор добился восстановления прав волгоградского пенсионера на техводоснабжение

В Дубовском районе Волгоградской области благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены права 85-летней местной жительницы на техническое водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что пенсионерка являлась абонентом МАУ «Водоснабжение» и обеспечивалась техническим холодным водоснабжением. Когда сотрудники учреждения ремонтировали поврежденный поливной водопровод на улице, где проживает пожилая женщина, они заменили трубу, но ее домовладение к системе водоснабжения не подключили. МАУ «Водоснабжение» отказало пенсионерке в бесплатном подключении.

По результатам проверочных мероприятий прокуратура Дубовского района попросила суд обязать учреждение присоединить жилой дом к поливному водопроводу и возобновить подачу технической воды. Первое требование исполнено, исполнение второго поставлено на контроль.

Павел Фролов