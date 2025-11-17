Илья Саттаров станет заместителем генерального директора «МегаФона»

Илья Саттаров присоединяется к «МегаФону» в качестве заместителя генерального директора c 25 ноября 2025 года. В этой роли он будет отвечать за повышение операционной эффективности и прибыльности бизнеса, развитие стратегических инициатив, автоматизацию ключевых процессов и совершенствование системы управления компанией.

Илья Саттаров имеет более 20 лет управленческого опыта в банковской, розничной и логистической отраслях. С 2000 по 2010 год он работал в Альфа-Банке, а затем в Банке Societe Generale Восток, где отвечал за коммерческое развитие и региональное управление. В 2010–2018 годах входил в руководство компании «Магнит», пройдя путь от директора по приобретению активов до Первого заместителя генерального директора и члена Правления. В 2019–2023 годах был генеральным директором группы компаний Globaltruck, одного из крупнейших российских игроков на рынке FTL-перевозок, а с 2023 года возглавлял и являлся соучредителем логистической компании АО «Национальный перевозчик» (бренд NATCAR).

«Назначение Ильи Саттарова — важный шаг в усилении управленческой команды "МегаФона". Его опыт в построении устойчивых бизнес-моделей и реализации масштабных проектов позволит компании укрепить позиции на ключевых направлениях телеком-рынка», — отметил генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.