В Оренбуржье аграрии обновили технику на 8,2 млрд рублей

Предприятия агропромышленного комплекса обновили технику и оборудование на общую стоимость 8,202 млрд руб. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

По данным на 15 ноября, сельхозпроизводители приобрели 325 тракторов (101,6 % от планового задания на год), 180 зерноуборочных комбайнов (106%) и 18 кормоуборочных комбайнов и самоходных косилок (100 %). Также приобретено 535 единиц прочей сельскохозяйственной техники и оборудования.

Предприятия АПК обновляют технику в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области». Наилучшие показатели у Акбулакского, Александровского, Асекеевского, Бузулукского, Илекского, Курманаевского, Матвеевского, Октябрьского, Первомайского, Пономаревского, Ташлинского, Тюльганского, Шарлыкского районов, Кувандыкского и Ясненского муниципальных округов.

Руфия Кутляева